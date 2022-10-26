Маротта: «Будущее Шкриньяра не зависит от выхода «Интера» в 1/8 финала Лиги чемпионов»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта поделился обновлённой информацией по контракту Милана Шкриньяра.

Центральный защитник «нерадзурри», напомним, до сих пор не продлил трудовое соглашение, истекающее летом 2023 года. В прессе появлялись сведения о том, что лишь в случае успешного выхода из группы Лиги чемпионов «Интер» сможет позволить себе предложить Шкриньяру контракт на улучшенных условиях.

«Продление его контракта никак не зависит от выхода в 1/8 финала – эти моменты не взаимосвязаны. Шкриньяр заслуживает новый контракт, и мы должны сесть за стол переговоров и всё решить. Надеюсь, это произойдёт как можно скорее», – заявил Маротта перед матчем против «Виктории» Пльзень.