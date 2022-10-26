​«Интер» почти выбил «Барселону» из Лиги чемпионов

В среду вечером «Интер» принимает «Викторию» из Пльзени в рамках пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Команде Симоне Индзаги достаточно победить – в таком случае «нерадзурри» выйдут в плей-офф турнира, оставив за бортом «Барселону».

После первого тайма «Интер» обыгрывает «Викторию» со счётом 2:0. Авторами результативных ударов стали Генрих Мхитарян и Эдин Джеко.

Таким образом, «Интер» почти оставил «Барселону» за бортом Лиги чемпионов. Чтобы каталонцы сохранили какие-то шансы, в Милане должно произойти чудо.

Следить за вторым таймом матча между «Интером» и «Викторией» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.