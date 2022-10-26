Онана: «Никогда не видел такой любви к игрокам, как у нас к Лукаку»

Миланский «Интер» приговорил «Барселону» - итальянская команда разгромила «Викторию» в домашнем матче в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Это означает, что «Барселона» лишилась даже теоретических шансов на второе место в группе, и свой вылет из Лиги чемпионов оформляет досрочно, за тур до конца группового раунда.

Последний гол в этом матче забил вернувшийся после травмы и вышедший на замену Ромелу Лукаку. Его успеху очень рад Андре Онана - голкипер миланского «Интера». Он пояснил, почему.

- Лукаку прошел через разные команды, но у нас он нашел то, что ему нравится - всеобщую любовь и обожание. И он это заслуживает. Он прошел через непростой момент, - цитирует слова Онаны fcinter1908.it.