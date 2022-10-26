​Онана: «Для нас это матчбол»

Страж ворот «Интера» Андре Онана поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против чешской «Виктории».

Если «Интер» обыграет «Викторию», то застолбит за собой путёвку в плей-офф сильнейшего клубного турнира континента.

«Для нас это матчбол. Мы должны взять на себя ответственность и доказать, что у нас отличная команда с топ-игроками. Я уверен, что мы сделаем это сегодня вечером.

Мы не думаем о соперниках. Для нас самое главное показать свой футбол. Мы знаем, что можем хорошо выступить», - сказал Онана клубному ТВ «Интера».

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