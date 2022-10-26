​«Интер» огласил состав на ключевой матч Лиги чемпионов с «Викторией»

В среду вечером «Интер» проведёт домашний матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории» из Пльзени. Рулевой миланской команды Симоне Индзаги включил в стартовый состав таких исполнителей:

Онана, Дюмфрис, Шкриньяр, Бастони, Ачерби, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Мартинес, Джеко.

Если «Интер» обыграет «Викторию», то обеспечит себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

Матч Лиги чемпионов между «Интером» и «Викторией» стартует в 19:45 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.