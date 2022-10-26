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Лига чемпионов

​«Интер» огласил состав на ключевой матч Лиги чемпионов с «Викторией»

26 Октября 2022 • 18:30 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Виктория Пльзень
1 1.17 X 7.00 2 19.00
Через 0 ч. 36 мин.

В среду вечером «Интер» проведёт домашний матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории» из Пльзени. Рулевой миланской команды Симоне Индзаги включил в стартовый состав таких исполнителей:

Онана, Дюмфрис, Шкриньяр, Бастони, Ачерби, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Мартинес, Джеко.

Если «Интер» обыграет «Викторию», то обеспечит себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

Матч Лиги чемпионов между «Интером» и «Викторией» стартует в 19:45 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Интер Милан
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ИНТЕР МИЛАН ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
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Комментарии (1)
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ARTUR
26 Октября 2022 в 18:34
никого не интересует почему два ключевых матча в этой подгруппе играют в разное время ?? если интер скатает хотя бы ничейку то барсе сегодня и пыжиться не стоит ...меня персонально это слегка смущает , если мягко говорить . Надеюсь Лапорта простимулировал чехов
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