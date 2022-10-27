Мхитарян: «После гола всё стало легче»

Миланский «Интер» приговорил «Барселону» - итальянская команда разгромила «Викторию» в домашнем матче в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Это означает, что «Барселона» лишилась даже теоретических шансов на второе место в группе, и свой вылет из Лиги чемпионов оформляет досрочно, за тур до конца группового раунда.

Матч прокомментировал Генрих Мхитарян - автор первого гола.

- Мы знали, что можем выиграть, хотя первые 25 минут были непростыми. Но после гола все стало намного легче. После него появилась уверенность в том, что выиграем, - цитирует Мхитаряна fcinter1908.it.