Джеко: «Делаю свою работу»

Миланский «Интер» приговорил «Барселону» - итальянская команда разгромила «Викторию» в домашнем матче в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Это означает, что «Барселона» лишилась даже теоретических шансов на второе место в группе, и свой вылет из Лиги чемпионов оформляет досрочно, за тур до конца группового раунда. Два мяча в ворота «Виктории» забил боснийский нападающий Эдин Джеко, который прокомментировал события игры.

- Мы знали, как важен матч. С первых же минут мы хорошо играли. Я сделал свою работу, я стараюсь давать команде максимум даже в свои 36 лет. Покуда я хорошо чувствую себя физически, буду играть на высшем уровне. Если это будет «Интер»? Скажу в конце сезона, - цитирует слова Джеко fcinter1908.it.