Джеко приблизился к рекорду Роналду и повторил достижение Дрогба

Нападающий «Интера» Эдин Джеко вошёл в число лучших голеодоров-ветеранов в Лиге чемпионов.

На 66-й минуте матча против «Виктории» Пльзень 36-летний босниец оформил дубль, установив на табло счёт 3:0. Таким образом, в активе Джеко теперь пять голов в самом престижном еврокубке с момента достижения 35-летия – второй показатель в истории Лиги чемпионов наряду со знаменитым экс-форвардом «Челси» Дидье Дрогба. Лидирует в данном рейтинге Криштиану Роналду, отличившийся 12 раз после 35 лет.

Эдин Джеко трижды поразил ворота соперников в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов – все три гола опытного нападающего были забиты в матчах с «Викторией».