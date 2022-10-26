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Онана: «Ханданович - мой друг»

26 Октября 2022 • 20:38 Комментировать
Интер Милан
2:0
Виктория Пльзень
1 1.17 X 7.00 2 19.00
2-й тайм

Камерунский голкипер Андре Онана постепенно становится основным вратарем «Интера», но он уверен, что это никак не сказывается на его взаимоотношениях со словенским ветераном Самиром Хандановичем, который доселе был основным выбором главного тренера Симоне Индзаги. Онана назвал Хандановича своим другом.

- Мои отношения с Хандановичем? Он - капитан, он дает много советов. Не все подходят мне, потому что я вратарь совсем другого типа. Но мы - коллеги и друзья, и я счастлив, что он пытается помогать мне, - цитирует слова Онаны fcinter1908.it.

В настоящий момент «Интер» сражается с чешской «Викторией» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, следить за матчем можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Самир Ханданович Андре Онана
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ИНТЕР МИЛАН ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
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