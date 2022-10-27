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Лига чемпионов

Костакурта: «Три игрока, которые изменили «Интер»

27 Октября 2022 • 04:02 Комментировать
Интер Милан
4:0
Виктория Пльзень
окончен

Миланский «Интер» не очень убедителен в чемпионате Италии, но в Лиге чемпионов у подопечных Симоне Индзаги все в порядке - они вышли в следующий раунд самого престижного клубного европейского турнира. Изменения в команде прокомментировал Алессандро Костакурта - бывший игрок «Милана». Он назвал фамилии трех игроков, которые, по мнению Костакурты, изменили «неррадзурри» в лучшую сторону.

- Я не столь романтичен, не могу сказать, что «Интер» стал существенно лучше, но Барелла, Чалханоглу и Лаутаро выросли и изменили «Интер», на мой взгляд. Но пока это еще не полностью сбитая команда, - цитирует Костакурту Sky Sports. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алессандро Костакурта
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