Костакурта: «Три игрока, которые изменили «Интер»

Миланский «Интер» не очень убедителен в чемпионате Италии, но в Лиге чемпионов у подопечных Симоне Индзаги все в порядке - они вышли в следующий раунд самого престижного клубного европейского турнира. Изменения в команде прокомментировал Алессандро Костакурта - бывший игрок «Милана». Он назвал фамилии трех игроков, которые, по мнению Костакурты, изменили «неррадзурри» в лучшую сторону.

- Я не столь романтичен, не могу сказать, что «Интер» стал существенно лучше, но Барелла, Чалханоглу и Лаутаро выросли и изменили «Интер», на мой взгляд. Но пока это еще не полностью сбитая команда, - цитирует Костакурту Sky Sports.