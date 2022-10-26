«Интер» впервые за 12 лет победил с разницей в 4 гола в Лиге чемпионов

Миланский «Интер» не оставил шансов чешской «Виктории» в матче пятого тура группового этапа.

«Нерадзурри» победили со счётом 4:0, досрочно гарантировав себе участие в 1/8 финала турнира. По данным Opta, «Интеру» впервые с 2010 года удалось выиграть в Лиге чемпионов с разницей в четыре мяча – тогда с тем же счётом был повержен немецкий «Вердер» из Бремена.

Миланский коллектив набрал десять очков после пяти туров, оставив позади себя «Барселону», которая ни при каких раскладах не сможет подняться выше третьего места.

В последнем туре «Интер» сыграет в Мюнхене против «Баварии», которая также гарантировала себе участив в плей-офф.