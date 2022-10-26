Более четверти голов Джеко в Лиге чемпионов забиты в ворота одной команды

Эдин Джеко снова забил своему «любимому» сопернику в Лиге чемпионов.

Боснийский нападающий нанёс точный удар в поединке группового этапа между «Интером» и «Викторией» Пльзень, установив на табло счёт 2:0. Всего на счету Джеко 27 голов в Лиге чемпионов, и семь из них (26%) пришлись в ворота чешского коллектива, отмечает Opta. Всем остальным оппонентам 36-летний форвард забил как минимум на четыре мяча меньше.

В случае победы над «Викторией» «нерадзурри» обеспечат себе путёвку в 1/8 финала вне зависимости от результата матча «Барселона» – «Бавария».

В активе Эдина Джеко два гола и одна результативная передача в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.