Бастони: «Мы добились цели»

Миланский «Интер» приговорил «Барселону» - итальянская команда разгромила «Викторию» в домашнем матче в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Это означает, что «Барселона» лишилась даже теоретических шансов на второе место в группе, и свой вылет из Лиги чемпионов оформляет досрочно, за тур до конца группового раунда.

Игру прокомментировал полузащитник Алессандро Бастони, который доволен продемонстрированной «Интером» мощью.

- Непростая неделя, но мы добились цели. Мы вышли на поле с правильным менталитетом, а также мы вновь обрели Ромелу. У нас были ошибки ранее, мы проанализировали их и приняли меры, - цитирует Бастони fcinter1908.it.