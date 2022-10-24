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Лига чемпионов

Лукаку попадёт в заявку на матч с «Викторией»

24 Октября 2022 • 09:41 Комментировать
Интер Милан
...
Виктория Пльзень
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26.10 19:45

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку попадёт в заявку своей команды на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с пльзеньской «Викторией». Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в самом начале сезона Лукаку получил травму, из-за которой был вынужден пропустить несколько недель. По сведениям источника, бельгиец уже залечил повреждение и теперь готов появиться на поле.

Победа над «Викторией» может гарантировать миланскому «Интеру» выход из группы. Каталонская «Барселона» в случае этого отправится в Лигу Европы.

На счету Лукаку пока один гол в итальянской Серии А на старте сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку
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ИНТЕР МИЛАН ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
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