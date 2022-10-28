Барелла отметил 150-й матч за «Интер»

Миланский «Интер» крупно обыграл чешскую «Викторию» и застолбил за собой место в плей-офф Лиги чемпионов. Эта игра стала 150-й в составе миланского клуба для Николо Бареллы - одного из лучших игроков на поле среди всех подопечных Симоне Индзаги.

Он начал выступать за клуб в сезоне 2019\2020, став с клубом чемпионом Италии в 2021 году. Из своих 150 матчей Барелла два десятка провел в Лиге чемпионов, забив в общей сложности в футболке клуба шестнадцать голов.

Также матч с «Викторией» стал 50-м в составе миланского «Интера» для Хоакина Корреа. Аргентинский полузащитник выступает в «Интере» с 2021 года.