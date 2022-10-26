Онана прокомментировал свои шикарные выносы

Камерунский голкипер Андре Онана постепенно становится основным вратарем «Интера», и немалую роль в его прогрессе сыграли игровые качества Онаны - он отлично играет ногами, что стало приятным открытием для наставника «Интера» Симоне Индзаги.

Фирменной чертой Онаны стали выносы мяча - они уже не раз создавали прямую опасность у ворот соперников. Камерунский кипер прокомментировал свою «фишку».

- Мои дальние забросы? Это заслуга наших нападающих, скорее, их качества позволяют мне варьировать свою игровую манеру, - заявил Ханданович, слова которого цитирует fcinter1908.it.

В настоящий момент «Интер» сражается с чешской «Викторией» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, следить за матчем можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.