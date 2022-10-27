Президент «Интера» наградил игроков денежной суммой после победы над «Викторией»

Президент миланского «Интера» Стивен Чжан был в восторге после успеха команды в Лиге чемпионов.

В среду коллектив Симоне Индзаги гарантировал себе выход в 1/8 финала, одолев в родных стенах чешскую «Викторию» Пльзень (4:0) и не оставив шансов «Барселоне» подняться выше третьей строчки. По информации La Gazzetta dello Sport, Стивен Чжан зашёл в раздевалку команды по окончании матча, поздравил игроков и вручил им денежное вознаграждение в размере 2 млн евро за успешное выступление в «группе смерти».

1 ноября «Интер» сыграет в гостях против «Баварии» в шестом и заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.