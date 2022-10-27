Тони: «Интер» выбрался из огненной группы»

Миланский «Интер» приговорил «Барселону» - итальянская команда разгромила «Викторию» в домашнем матче в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Это означает, что «Барселона» лишилась даже теоретических шансов на второе место в группе, и свой вылет из Лиги чемпионов оформляет досрочно, за тур до конца группового раунда.

Матч прокомментировал бывший итальянский бомбардир Лука Тони, который похвалил «Интер».

- «Интер» выбрался из огненной группы, он выбил «Барселону». Кроме нападающих, отлично сыграл Димарко, который терзал свой фланг, - приводит слова Тони fcinter1908.it.