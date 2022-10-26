Онана: «Я был уверен в успехе»

Миланский «Интер» приговорил «Барселону» - итальянская команда разгромила «Викторию» в домашнем матче в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Это означает, что «Барселона» лишилась даже теоретических шансов на второе место в группе, и свой вылет из Лиги чемпионов оформляет досрочно, за тур до конца группового раунда.

Голкипер «Интера» Андре Онана заявил, что он не сомневался в успехе с самого начала матча.

- Мы показали, что являемся отличной командой. Я все время был уверен в том, что мы квалифицируемся в следующий раунд, не сомневался в этом. С этой командой такое возможно, - цитирует слова Онаны fcinter1908.it.