​«Интер» не планировал выходить в плей-офф Лиги чемпионов – директор

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил информацию о том, что клуб планировал бюджет, исходя из непопадания в плей-офф Лиги чемпионов.

«Да, это правда. Я не знаю, как планировала бюджет «Барселона», но мы действовали разумно. Мы хотели пройти в плей-офф, но после жеребьёвки это выглядело очень сложно. Сегодня вечером мы можем реализовать маленькую мечту – выйти из такой группы досрочно», - сказал Маротта Sky Sport Italia.

Чтобы гарантировать себе место в плей-офф Лиги чемпионов, «Интеру» достаточно обыграть на своём поле «Викторию». Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате.