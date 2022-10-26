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Лига чемпионов

Джеко: «Очень рад за Лукаку»

26 Октября 2022 • 22:19 Комментировать
Интер Милан
4:0
Виктория Пльзень
окончен

Миланский «Интер» приговорил «Барселону» - итальянская команда разгромила «Викторию» в домашнем матче в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Это означает, что «Барселона» лишилась даже теоретических шансов на второе место в группе, и свой вылет из Лиги чемпионов оформляет досрочно, за тур до конца группового раунда.

Последний гол в этом матче забил вернувшийся после травмы и вышедший на замену Ромелу Лукаку. Его коллега ко команде Эдин Джеко, отметившийся дублем, очень рад за него.

- Я рад за Ромелу, он вернулся и сразу же забил. Голы придают уверенности нападающим, - цитирует Джеко fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эдин Джеко Ромелу Лукаку
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