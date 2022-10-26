Джеко: «Очень рад за Лукаку»

Миланский «Интер» приговорил «Барселону» - итальянская команда разгромила «Викторию» в домашнем матче в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Это означает, что «Барселона» лишилась даже теоретических шансов на второе место в группе, и свой вылет из Лиги чемпионов оформляет досрочно, за тур до конца группового раунда.

Последний гол в этом матче забил вернувшийся после травмы и вышедший на замену Ромелу Лукаку. Его коллега ко команде Эдин Джеко, отметившийся дублем, очень рад за него.

- Я рад за Ромелу, он вернулся и сразу же забил. Голы придают уверенности нападающим, - цитирует Джеко fcinter1908.it.