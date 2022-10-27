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Лига чемпионов

Кассано: «И «Интер», и «Милан» победили слишком легко»

27 Октября 2022 • 22:38 Комментировать
Динамо Загреб
0:4
Милан
окончен

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов миланские клубы «Милан» и «Интер» выиграли с одинаковым счетом 4:0 - чемпион Италии обыграл загребское «Динамо», а вице-чемпион - чешскую «Викторию». Итоги матчей прокомментировал бывший футболист «Интера» Антонио Кассано, который считает, что оба клуба выиграли слишком легко.

- И «Интер», и «Милан» выиграли слишком легко. «Динамо» было похоже на команду Серии B, а «Виктория» вообще показалась командой Серии С. В Лиге чемпионов бывают и сложные матчи, но точно не эти. Я иногда не понимаю, зачем такие игры в самом престижном турнире Европы, - цитирует слова Кассано fcinter1908.it. 

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Интер Милан Милан Динамо Загреб Виктория Пльзень
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