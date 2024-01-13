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Энрике: Мукиэле? Я решаю, кому играть, а кому нет

13 Января 2024 • 17:00 Комментировать
Ланс
...
ПСЖ
1 3.75 X 4.00 2 1.85
14.01 22:45

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике получил вопрос на пресс-конференции об игровом времени крайнего защитника Норди Мукиэле.

«Я тренер, я тот, кто решает, кому играть, а кому нет. В мире нет ни одной команды, где бы играли все футболисты, это невозможно. Всегда хочется, чтобы играли те, кто не играет», — заявил Энрике журналистам.

В текущем сезоне 26-летний Мукиэле появился на поле в десяти матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересована мюнхенская «Бавария».

Контракт Мукиэле с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

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