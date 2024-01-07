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Стало известно, сколько пропустит Шкриньяр из-за травмы

07 Января 2024 • 11:12 Комментировать
Ланс
...
ПСЖ
14.01 22:45

Центральный защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр пропустит внушительный срок из-за травмы, которую получил в последнем туре Лиги 1 против «Тулузы». По информации от издания L’Equipe, словацкий футболист пропустит 3-4 месяца.

Напомним, из-за своей травмы Шкриньяр был вынужден сделать операцию на колене. Если защитник и сможет сыграть в оставшейся части сезона, это произойдёт в апреле или мае.

28-летний Шкриньяр перешёл в «ПСЖ» перед стартом нынешнего сезона на правах свободного агента. Центральный защитник ранее 6 лет выступал за миланский «Интер», с которым однажды побеждал в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Милан Шкриньяр

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