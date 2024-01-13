Энрике — о новичках: «Мне никто не нужен»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о трансферных планах клуба этой зимой.

— Мне никто не нужен, у меня уже все есть. У меня много хороших футболистов. Однако задача спортивного менеджмента заключается в том, чтобы мы каждый раз были открыты для усиления команды. Мы следим за игроками, но у нас нет потребности в усилении, — передает слова Энрике RMC Sport со ссылкой на Alerte-Info.

После 17 туров «ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая ближайшего преследователя, которым является «Ницца», на пять очков. Всего в активе парижан 40 зачетных баллов.

В воскресенье, 14 января, подопечные Энрике сыграют в гостях с «Лансом». Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.