​Президент «ПСЖ» высказался о брате Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи высказался о брате звёздного Килиана Мбаппе – об Итане Мбаппе. 17-летний футболист уже дважды выходил на поле в матчах основной команды парижан.

«Итан Мбаппе – парижанин, он любит этот клуб и хочет остаться здесь надолго. Он парень, прошедший нашу академию. Он с нами уже семь лет, и он имеет потенциал стать великим футболистом. Главному тренеру он нравится, и это радует», - сказал аль-Хелаифи Le Parisien.

Стоит сказать, что Килиан Мбаппе наверняка покинет «ПСЖ» по завершению нынешнего сезона в статусе свободного агента. Звёздного форварда активно связывают с мадридским «Реалом».

​Мбаппе принял решение по будущему и готовится объявить о нём «ПСЖ»