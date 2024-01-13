Защитник «Ромы» открыт к переходу в «ПСЖ»

Защитник «Ромы» Диего Льоренте дал согласие на смену клубной прописки посреди сезона. По информации от журналиста Санти Уны, испанский центрбек хочет перебраться во французский «ПСЖ», который заинтересован в его услугах.

Напомним, права на Льоренте до сих пор принадлежат английскому «Лидсу», который в нынешнем сезоне выступает во втором дивизионе. За «Рому» диего выступает на правах аренды. Сперва испанцу нужно прервать своё пребывание в стане «джаллоросси», после чего «ПСЖ» сможет оформить трансфер на постоянной основе.

В нынешнем сезоне 30-летний Льоренте провёл 17 матчей в чемпионате Италии, где отметился одним ассистом.