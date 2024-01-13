Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

Защитник «Ромы» открыт к переходу в «ПСЖ»

13 Января 2024 • 15:37 Комментировать
Кардифф Сити
...
Лидс
Через 0 ч. 34 мин.

Защитник «Ромы» Диего Льоренте дал согласие на смену клубной прописки посреди сезона. По информации от журналиста Санти Уны, испанский центрбек хочет перебраться во французский «ПСЖ», который заинтересован в его услугах.

Напомним, права на Льоренте до сих пор принадлежат английскому «Лидсу», который в нынешнем сезоне выступает во втором дивизионе. За «Рому» диего выступает на правах аренды. Сперва испанцу нужно прервать своё пребывание в стане «джаллоросси», после чего «ПСЖ» сможет оформить трансфер на постоянной основе.

В нынешнем сезоне 30-летний Льоренте провёл 17 матчей в чемпионате Италии, где отметился одним ассистом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Лидс ПСЖ Диего Льоренте трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

06 Января
22:09
«Ливерпуль» примет решение по Карвалью в ближайшие дни – игрок интересен четырём клубам
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАРДИФФ СИТИ ЛИДС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Позор»: Фанаты возмущены минутой молчания в память о Беккенбауэре в Саудовской Аравии ​«Спартак» решил судьбу Мозеса Трансфер века: зачем Холанну нужна «Барселона» Мбаппе может перейти только в два клуба В «Реале» произошёл раскол из-за Мбаппе ​Бензема принял решение по будущему Салах решил, где продолжит карьеру Назван основной вратарь «Реала» на следующий сезон ​Холанн удивил выбором лучшего форварда в мире по открываниям Грузинский бриллиант рассыпается: Почему Кварацхелия выглядит хуже, чем в прошлом сезоне
«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А
«Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде «Авангард» в гостях справился с «Амуром» и одержал пятую победу кряду СКА уверенно обыграл в гостях «Спартак» «Вашингтон» дома уступил «Сиэтлу», Овечкин сделал ассист Московское «Динамо» обыграло в дерби ЦСКА Александрова разгромила Рыбакину и пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону
Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
101 мин
Ковентри Ковентри
Лестер Лестер
2
1
3.75 3.45 1.94
Видео
13.01.24 в 18:00
Миллуолл Миллуолл
Мидлсбро Мидлсбро
2.70 3.40 2.49
Видео
13.01.24 в 18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей
1.44 4.60 6.40
Видео
13.01.24 в 18:00
Кардифф Сити Кардифф Сити
Лидс Лидс
3.55 3.50 1.99
Видео
13.01.24 в 18:00
Ротерхэм Ротерхэм
Сток Сити Сток Сити
3.25 3.35 2.14
Видео
13.01.24 в 18:00
Вест Бромвич Вест Бромвич
Блэкберн Блэкберн
1.82 3.55 4.20
Видео
13.01.24 в 18:00
Престон Норт Энд Престон Норт Энд
Бристоль Сити Бристоль Сити
2.36 3.40 2.85
Видео
13.01.24 в 18:00
Бирмингем Бирмингем
Суонси Суонси
2.34 3.40 2.90
Видео
13.01.24 в 18:00
Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
Плимут Плимут
2.36 3.40 2.85
Видео
13.01.24 в 20:30
Ипсвич Ипсвич
Сандерленд Сандерленд
1.79 3.60 4.30
Видео
14.01.24 в 15:00
КПР КПР
Уотфорд Уотфорд
3.05 3.35 2.23
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Января
15:37 · Англия. Чемпионшип
Защитник «Ромы» открыт к переходу в «ПСЖ»
12 Января
21:23 · Англия. Чемпионшип
Мареска назвал Сенси главной трансферной целью «Лестера»
10:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» летом может подписать защитника из Чемпионшипа слухи
11 Января
22:29 · Англия. Чемпионшип
Игрок «Интера» согласился на переход в «Лестер»
14:47 · Англия. Чемпионшип
​Марш: «Я умолял «Лидс» оставить Бьелсу»
11:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готовит трансфер английского полузащитника
05:46 · Англия. Чемпионшип
​Стало известно, кто сменил Руни в «Бирмингеме»
10 Января
14:16 · Англия. Премьер-лига
Хавбек «Ливерпуля» отправился в Чемпионшип официально
09 Января
20:04 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба АПЛ нацелились на хавбека из Чемпионшипа слухи
16:32 · Англия. Чемпионшип
«Лестер» может усилиться полузащитником «Интера»
06 Января
22:09 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» примет решение по Карвалью в ближайшие дни – игрок интересен четырём клубам
03 Января
17:28 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» снова отдал Сармиенто в аренду
02 Января
15:41 · Англия. Чемпионшип
​Руни берёт паузу в тренерской карьере
15:27 · Англия. Чемпионшип
Руни после увольнения: Мне не хватило времени
13:29 · Англия. Чемпионшип
«Бирмингем» уволил Руни официально
Все новости
Рекомендуем