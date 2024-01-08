Нападающий «Пари Сен-Жермен» Уго Экитике может переехать в Англию.

Парижане готовы отпустить 21-летнего игрока в текущем месяце, поскольку тот совершенно не востребован в команде Луиса Энрике. По информации журналиста Лоика Танзи, английский «Вулверхэмптон» сделал «ПСЖ» официальное предложение по Экитике – речь об аренде с возможностью выкупа. Не выбывает из гонки за французом и немецкий «Вольфсбург».

Уго Экитике провёл на поле лишь восемь минут в текущем сезоне, однажды появившись на замену в поединке Лиги 1. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в 15 млн евро.