Месси возглавил список Forbes среди спортсменов в 2023 году

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси занял первое место в рейтинге Forbes среди спортсменов по итогам 2023 года. Об этом рассказывает телеграм-канал PARI.

Месси заработал 130 миллионов долларов, при этом по контракту с американским клубом он получает 75 миллионов, остальной доход составляет реклама.

В топ-3 вошел португальский бомбардир «Аль-Насра» Криштиану Роналду (115 миллионов долларов), также в пятерку лучших попал форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (110 миллионов долларов).

Напомним, с лета 2023 года Месси выступает за «Интер Майами». В составе команды он провел 14 матчей, забил 11 голов и сделал 5 ассистов.