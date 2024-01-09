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Месси возглавил список Forbes среди спортсменов в 2023 году

09 Января 2024 • 16:13 Комментировать
Ланс
...
ПСЖ
14.01 22:45

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси занял первое место в рейтинге Forbes среди спортсменов по итогам 2023 года. Об этом рассказывает телеграм-канал PARI.

Месси заработал 130 миллионов долларов, при этом по контракту с американским клубом он получает 75 миллионов, остальной доход составляет реклама.

В топ-3 вошел португальский бомбардир «Аль-Насра» Криштиану Роналду (115 миллионов долларов), также в пятерку лучших попал форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (110 миллионов долларов).

Напомним, с лета 2023 года Месси выступает за «Интер Майами». В составе команды он провел 14 матчей, забил 11 голов и сделал 5 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе Интер Майами Аль-Наср ещё теги

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