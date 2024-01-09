Луис Энрике хочет видеть в «ПСЖ» испанского защитника

Центральный защитник «Ромы» Диего Льоренте попал в сферу интересов «Пари Сен-Жермен».

За последнее время парижский клуб достиг значительного прогресса в сделке по 30-летнему игроку, докладывает инсайдер Санти Ауна. Кандидатуру Льоренте одобрил лично главный тренер гранда Лиги 1 Луис Энрике. «ПСЖ» также рассматривал вариант с подписанием Дайо Упамекано из «Баварии», но до конкретики так и не дошло.

Диего Льоренте выступает за «Рому» на правах аренды из английского «Лидса» с обязательством выкупа при определённых условиях. В текущем сезоне воспитанник мадридского «Реала» провёл 23 матча за «Рому», отметившись двумя ассистами. Стоимость защитника оценивается порталом Transfermarkt в 8 млн евро.