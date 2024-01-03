«Вольфсбург», «Айнтрахт» и клуб из АПЛ хотят подписать Экитике

Нападающий «ПСЖ» Уго Экитике интересен целому ряду клубов из других чемпионатов. Журналист Фабрис Хоукинс сообщает, что 21-летний француз интересен двум немецким командам – франкфуртскому «Айнтрахту» и «Вольфсбургу». При этом нападающего также хочет заполучить английский «Вулверхэмптон».

Экитике ещё летом должен был покинуть «ПСЖ», но заинтересованные клубы не стали платить требуемую сумму компенсации. В этом сезоне форвард провёл всего один матч в чемпионате Франции, что наглядно подчёркивает уровень важности Уго для «ПСЖ».

«Трансфермаркт» оценивает Экитике в 15 миллионове вро.