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«Вольфсбург», «Айнтрахт» и клуб из АПЛ хотят подписать Экитике

03 Января 2024 • 16:00 Комментировать
Майнц
...
Вольфсбург
13.01 17:30

Нападающий «ПСЖ» Уго Экитике интересен целому ряду клубов из других чемпионатов. Журналист Фабрис Хоукинс сообщает, что 21-летний француз интересен двум немецким командам – франкфуртскому «Айнтрахту» и «Вольфсбургу». При этом нападающего также хочет заполучить английский «Вулверхэмптон».

Экитике ещё летом должен был покинуть «ПСЖ», но заинтересованные клубы не стали платить требуемую сумму компенсации. В этом сезоне форвард провёл всего один матч в чемпионате Франции, что наглядно подчёркивает уровень важности Уго для «ПСЖ».

«Трансфермаркт» оценивает Экитике в 15 миллионове вро.

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Вулверхэмптон ПСЖ Айнтрахт Франкфурт Уго Экитике трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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