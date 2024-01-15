Луис Энрике – о Баркола: «Сегодня его было невозможно остановить»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике отметил игру вингера Брэдли Баркола в матче против «Ланса» (2:0).

21-летний футболист открыл счёт на 30-й минуте воскресного поединка Лиги 1. В концовке встречи Килиан Мбаппе установил на табло итоговый результат.

«Подписывая Баркола, мы знали, что он может. Я полностью уверен в нём. Он очень быстр, молод, у него много сильных качеств, он на многое способен. Сегодня его было невозможно остановить», – высказался в послематчевом интервью Prime Video Sport France Энрике.

«ПСЖ» купил Брэдли Баркола летом 2023 года у «Лиона» за 45 млн евро. В 22 матчах за парижан игрок отметился двумя голами и тремя ассистами.