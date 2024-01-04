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Шкриньяр может больше не сыграть в этом сезоне

04 Января 2024 • 15:06 Комментировать
Ланс
...
ПСЖ
14.01 22:45

Центральный защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр может пропустить остаток нынешнего сезона. Словак получил травму во вчерашнем матче против «Тулузы», из-за чего преждевременно покинул поле. По информации от инсайдера Фабриса Хоукинса, Милан получил очень серьёзное повреждение, которое может оставить игрока в лазарете вплоть до окончания сезона.

Источник сообщает, что Шкриньяру может потребоваться операция на колене в ближайшее время. Если худшие опасения подтвердятся, защитник действительно больше не сыграет в этом сезоне.

Напомним, Шкриньяр присоединился к «ПСЖ» минувшим летом из миланского «Интера» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Милан Шкриньяр

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