Шкриньяр может больше не сыграть в этом сезоне

Центральный защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр может пропустить остаток нынешнего сезона. Словак получил травму во вчерашнем матче против «Тулузы», из-за чего преждевременно покинул поле. По информации от инсайдера Фабриса Хоукинса, Милан получил очень серьёзное повреждение, которое может оставить игрока в лазарете вплоть до окончания сезона.

Источник сообщает, что Шкриньяру может потребоваться операция на колене в ближайшее время. Если худшие опасения подтвердятся, защитник действительно больше не сыграет в этом сезоне.

Напомним, Шкриньяр присоединился к «ПСЖ» минувшим летом из миланского «Интера» на правах свободного агента.