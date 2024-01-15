«ПСЖ» не оставил шансов «Лансу», проведя тайм в большинстве

18-й тур чемпионата Франции завершился матчем «Ланс» - «ПСЖ». Уже на первых минутах хозяева заработали пенальти, Пшемыслав Франковски решил пробить по центру, а голкипер парировал. Килиан Мбаппе слева сыграл на ход партнеру, и Бредли Баркола уверенно реализовал выход один на один с вратарем. Еще один похожий момент на 45-й минуте, только Баркола получил по ногам у штрафной, это фол на красную карточку, «Ланс» остался без Жонатана Гради. Фабиан Руис в штрафной разобрался с оппонентом и метров с восьми не попал в рамку. Перед финальным свистком Усман Дембеле сыграл в свободную зону, туда ворвался Мбаппе и поразил ворота - 0:2.

«Ланс» остается восьмым, а вот парижане увеличили отрыв от ближайшего конкурента до восьми очков.