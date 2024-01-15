«ПСЖ» не оставил шансов «Лансу», проведя тайм в большинстве

18-й тур чемпионата Франции завершился матчем «Ланс» - «ПСЖ». Уже на первых минутах хозяева заработали пенальти, Пшемыслав Франковски решил пробить по центру, а голкипер парировал. Килиан Мбаппе слева сыграл на ход партнеру, и Бредли Баркола уверенно реализовал выход один на один с вратарем. Еще один похожий момент на 45-й минуте, только Баркола получил по ногам у штрафной, это фол на красную карточку, «Ланс» остался без Жонатана Гради. Фабиан Руис в штрафной разобрался с оппонентом и метров с восьми не попал в рамку. Перед финальным свистком Усман Дембеле сыграл в свободную зону, туда ворвался Мбаппе и поразил ворота - 0:2.
«Ланс» остается восьмым, а вот парижане увеличили отрыв от ближайшего конкурента до восьми очков.
Протокол игры
|30'Баркола Бредли (0:1)
|90'Мбаппе Килиан (0:2)
Самба Брис•Гради Жонатан• 45'Дансо Кевин•Медина Факундо•Франковски Пшемыслав•Эль Айнауи Нейл87' (Сишуба Аянда (87') •Диуф Энди74' (Саид Уэсли (74') •Мауасса Фет46' (Чавес Джоаннер (46') •Сотока Флориан•Вахи Элю74' (Томассон Адриен (74') •Коста Давид74' (Фюльжени Анжело (74')
Запасные: Силла Фоде•Мбала Кени•Бермонт Энтони•Лека Жан-Луи
Доннарумма Джанлуиджи•Заир-Эмери Уоррен•Маркиньос Маркос•Данилу Перейра•Эрнандес Люка•Солер Карлос 52'63' (Фабиан Руис (63') •Угарте Мануэль•Витинья II•Дембеле Усман•Мбаппе Килиан•Баркола Бредли
14 января. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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