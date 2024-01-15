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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» не оставил шансов «Лансу», проведя тайм в большинстве

15 Января 2024 • 00:42 Комментировать
Ланс
0:2
ПСЖ

18-й тур чемпионата Франции завершился матчем «Ланс» - «ПСЖ». Уже на первых минутах хозяева заработали пенальти, Пшемыслав Франковски решил пробить по центру, а голкипер парировал. Килиан Мбаппе слева сыграл на ход партнеру, и Бредли Баркола уверенно реализовал выход один на один с вратарем. Еще один похожий момент на 45-й минуте, только Баркола получил по ногам у штрафной, это фол на красную карточку, «Ланс» остался без Жонатана Гради. Фабиан Руис в штрафной разобрался с оппонентом и метров с восьми не попал в рамку. Перед финальным свистком Усман Дембеле сыграл в свободную зону, туда ворвался Мбаппе и поразил ворота - 0:2.

«Ланс» остается восьмым, а вот парижане увеличили отрыв от ближайшего конкурента до восьми очков.

Протокол игры  
Ланс0:2ПСЖ
  30'Баркола Бредли (0:1)
  90'Мбаппе Килиан (0:2)
Самба БрисГради Жонатан  45'Дансо КевинМедина ФакундоФранковски ПшемыславЭль Айнауи Нейл 87' (Сишуба Аянда ( 87') Диуф Энди 74' (Саид Уэсли ( 74') Мауасса Фет 46' (Чавес Джоаннер ( 46') Сотока ФлорианВахи Элю 74' (Томассон Адриен ( 74') Коста Давид 74' (Фюльжени Анжело ( 74')
Запасные: Силла ФодеМбала КениБермонт ЭнтониЛека Жан-Луи
Доннарумма ДжанлуиджиЗаир-Эмери УорренМаркиньос МаркосДанилу ПерейраЭрнандес ЛюкаСолер Карлос  52' 63' (Фабиан Руис ( 63') Угарте МануэльВитинья IIДембеле УсманМбаппе КилианБаркола Бредли
Запасные: Мбаппе ЭйтанКоло-Муани РандальМукиэле НордиМаюлу СенниБералдо ЛукасРамуш ГонсалуАсенсио МаркоНавас Кейлор
14 января. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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