Энрике рассказал о состоянии Асенсио

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился информацией о том, выйдет ли нападающий Марко Асенсио в стартовом составе своей команды в предстоящем матче.

«Я рассчитываю не только на Асенсио, но и на всех игроков. У нас есть много различных вариантов. У Марко была травма, но сейчас он в рабочем состоянии. Я определяю стартовый состав каждую игру», — приводит слова Энрике пресс-служба парижан.

Напомним, 27-летний футболист пропустил два месяца из-за травмы колена. В последних трех матчах чемпионата Франции он выходил на замену, но не отмечался голевыми действиями.

14 января «ПСЖ» встретится на выезде с «Лансом». Игра 18-го тура Лиги 1 должна будет начаться в 22:45 по столичному времени. Текстовая трансляция матча пройдет на портале LiveResult.