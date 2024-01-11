Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Три топ-клуба Серии А хотят подписать Медину из «Ланса» слухи

11 Января 2024 • 04:07 Комментировать
Ланс
...
ПСЖ
14.01 22:45

Три итальянских топ-клуба интересуются аргентинским защитником «Ланса» Факундо Мединой.

По информации журналиста Себастьяна Дени, претендентами на игрока клуба Лиги 1 являются «Интер», «Милан» и «Ювентус». Также в число заинтересованных клубов входит один неназванный коллектив Английской премьер-лиги. Сообщается, что руководство «Ланса» не планирует расставаться с игроком и намерено предложить Факундо продление контракта.

В 15 матчах чемпионата Медина забил один гол при одной результативной передаче. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 20 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Ювентус Ланс Факундо Медина трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 11 Января
04:07
Три топ-клуба Серии А хотят подписать Медину из «Ланса»
10 Января
20:38
​Президент «ПСЖ» высказался о брате Мбаппе
13:28
Президент «ПСЖ»: Запасной план? У меня только один план, и он связан с Мбаппе
12:20
«Бавария» близка к трансферу двух игроков
02:07
Аль-Хелаифи: «Я никогда не видел Мбаппе таким счастливым»
01:44
«ПСЖ» нашёл замену Мукиэле
01:13
Президент «ПСЖ» ответил на вопрос о возможном трансфере Киммиха
00:49
Стало известно, что препятствует переходу Мукиэле из «ПСЖ» в «Баварию»
09 Января
22:41
Луис Энрике хочет видеть в «ПСЖ» испанского защитника
21:00
Президент «ПСЖ» хочет сохранить Мбаппе
16:13
Месси возглавил список Forbes среди спортсменов в 2023 году
15:33
«Бавария» может упустить ещё одного защитника
15:01
«ПСЖ» получил ответ от «Ньюкасла» по поводу трансфера Гимараэса
12:43
«Бавария» нацелилась на защитника «Ланса»
08 Января
22:01
Клуб АПЛ сделал официальное предложение «ПСЖ» по Экитике
14:01
Турецкий клуб продолжает интересоваться полузащитником «ПСЖ»
07 Января
13:03
«Бавария» выбирает между Дайером и защитником «ПСЖ»
11:12
Стало известно, сколько пропустит Шкриньяр из-за травмы
00:54
Луис Энрике хочет, чтобы «ПСЖ» подписал Гимараэса в январе
04 Января
15:06
Шкриньяр может больше не сыграть в этом сезоне
03 Января
16:00
«Вольфсбург», «Айнтрахт» и клуб из АПЛ хотят подписать Экитике
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАНС ПСЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте ​Холанн перейдёт в «Барселону» Мбаппе договорился с новым клубом ​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели «Манчестер Сити» может продать Холанна - названы условия Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак» Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» ​Умер легендарный Беккенбауэр Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании
СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону Канарейкин высказался о неудачной серии «Спартака» Свищев высказался о том, что на чемпионате Европы по фигурному катанию будут участвовать 27 спортсменов, родившихся в России ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели «Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала»
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Января
04:48 · Италия. Кубок
​Копмейнерс: «Мы жаждем победить в Кубке Италии»
04:07 · Италия. Серия А
Три топ-клуба Серии А хотят подписать Медину из «Ланса» слухи
02:59 · Италия. Серия А
Ди Марцио: «Крунич перейдёт в «Фенербахче» в ближайшие дни»
02:16 · Италия. Серия А
Гасперини: «Попробуем выиграть Кубок Италии»
02:10 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Всё решил пенальти, которого не было»
01:03 · Италия. Кубок
​«Аталанта» выбивает «Милан» из Кубка Италии
00:53 · Италия. Серия А
​Лотито: «Отличный подарок на 124-й день рождения»
00:34 · Италия. Серия А
​Аллегри: «Я очень доволен Кином»
00:23 · Италия. Серия А
​Моуринью: «Проиграли из-за пенальти»
10 Января
23:57 · Италия. Кубок
Сарри: «Мы заслужили победу»
22:37 · Италия. Серия А
​Гвардиола вспоминает Виалли: «Провели вместе чудесные моменты»
22:34 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» поддерживает Почеттино – ему хотят купить топ-форварда
22:30 · Италия. Кубок
«Милан» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
22:21 · Италия. Серия А
​«Фенербахче» готов увеличить предложение за Крунича
22:15 · Италия. Кубок
​Миранчук – в основе «Аталанты» на битву с «Миланом»
Все новости
Рекомендуем