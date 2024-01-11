Три топ-клуба Серии А хотят подписать Медину из «Ланса»

Три итальянских топ-клуба интересуются аргентинским защитником «Ланса» Факундо Мединой.

По информации журналиста Себастьяна Дени, претендентами на игрока клуба Лиги 1 являются «Интер», «Милан» и «Ювентус». Также в число заинтересованных клубов входит один неназванный коллектив Английской премьер-лиги. Сообщается, что руководство «Ланса» не планирует расставаться с игроком и намерено предложить Факундо продление контракта.

В 15 матчах чемпионата Медина забил один гол при одной результативной передаче. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 20 миллионов евро.