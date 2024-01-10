Президент «ПСЖ»: Запасной план? У меня только один план, и он связан с Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался по поводу возможного ухода из команды нападающего Килиана Мбаппе.

— Есть ли у меня запасной план на случай ухода Мбаппе? У меня есть один план. У меня есть план с Килианом. Я не буду вдаваться в подробности. Могу лишь сказать, что я не переживаю по данному поводу, — приводит слова функционера L’Equipe.

Ранее сообщалось, что 25-летний Мбаппе принял решение покинуть парижский клуб и перейти летом в мадридский «Реал».

Действующий контракт футболиста с «ПСЖ» истекает 30 июня 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

