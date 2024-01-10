Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «ПСЖ»: Запасной план? У меня только один план, и он связан с Мбаппе

10 Января 2024 • 13:28 Комментировать
Ланс
...
ПСЖ
14.01 22:45

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался по поводу возможного ухода из команды нападающего Килиана Мбаппе.

— Есть ли у меня запасной план на случай ухода Мбаппе? У меня есть один план. У меня есть план с Килианом. Я не буду вдаваться в подробности. Могу лишь сказать, что я не переживаю по данному поводу, — приводит слова функционера L’Equipe.

Ранее сообщалось, что 25-летний Мбаппе принял решение покинуть парижский клуб и перейти летом в мадридский «Реал».

Действующий контракт футболиста с «ПСЖ» истекает 30 июня 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 10 Января
12:20
«Бавария» близка к трансферу двух игроков
02:55
Аль-Хелаифи объяснил продажу Верратти
02:07
Аль-Хелаифи: «Я никогда не видел Мбаппе таким счастливым»
01:44
«ПСЖ» нашёл замену Мукиэле
01:13
Президент «ПСЖ» ответил на вопрос о возможном трансфере Киммиха
00:49
Стало известно, что препятствует переходу Мукиэле из «ПСЖ» в «Баварию»
09 Января
22:41
Луис Энрике хочет видеть в «ПСЖ» испанского защитника
21:00
Президент «ПСЖ» хочет сохранить Мбаппе
16:13
Месси возглавил список Forbes среди спортсменов в 2023 году
15:33
«Бавария» может упустить ещё одного защитника
15:01
«ПСЖ» получил ответ от «Ньюкасла» по поводу трансфера Гимараэса
12:43
«Бавария» нацелилась на защитника «Ланса»
08 Января
22:01
Клуб АПЛ сделал официальное предложение «ПСЖ» по Экитике
14:01
Турецкий клуб продолжает интересоваться полузащитником «ПСЖ»
07 Января
13:03
«Бавария» выбирает между Дайером и защитником «ПСЖ»
11:12
Стало известно, сколько пропустит Шкриньяр из-за травмы
00:54
Луис Энрике хочет, чтобы «ПСЖ» подписал Гимараэса в январе
04 Января
15:06
Шкриньяр может больше не сыграть в этом сезоне
03 Января
16:00
«Вольфсбург», «Айнтрахт» и клуб из АПЛ хотят подписать Экитике
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАНС ПСЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте Мбаппе договорился с новым клубом Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели ​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак» Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов «Манчестер Сити» может продать Холанна - названы условия Мбаппе сделал выбор между «Реалом» и «Ливерпулем»
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» ​Умер легендарный Беккенбауэр Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте»
ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели «Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала» Вице-президент федерации тенниса России: Каждый решает сам, что ему делать в новогодние праздники Рублёв выиграл турнир в Гонконге Селиваненко высказался в преддверии финала Рублёва с Руусувуори: «Андрей уже по идее втянулся в турнирный ритм» Московское «Динамо» разгромило «Куньлунь» Рублёв в волевом стиле вышел в финал турнира в Гонконге
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Января
13:28 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ»: Запасной план? У меня только один план, и он связан с Мбаппе
12:20 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» близка к трансферу двух игроков
12:05 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на правого защитника «Марселя»
02:55 · Франция. Лига 1
Аль-Хелаифи объяснил продажу Верратти
02:07 · Испания. Ла Лига
Аль-Хелаифи: «Я никогда не видел Мбаппе таким счастливым»
01:44 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» нашёл замену Мукиэле
01:13 · Германия. Бундеслига
Президент «ПСЖ» ответил на вопрос о возможном трансфере Киммиха
00:49 · Германия. Бундеслига
Стало известно, что препятствует переходу Мукиэле из «ПСЖ» в «Баварию»
09 Января
23:15 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ» недоволен высказываниями Месси 2
22:51 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ»: «Я допускал ошибки в предыдущих сезонах»
22:41 · Италия. Серия А
Луис Энрике хочет видеть в «ПСЖ» испанского защитника
21:42 · Франция. Лига 1
«Ренн» близок к подписанию одноклубника Головина слухи
21:00 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ» хочет сохранить Мбаппе
20:40 · Англия. Премьер-лига
Знаменитый сербский хавбек может вернуться в АПЛ слухи
20:20 · Германия. Бундеслига
Киммих выбрал между «Баварией» и «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем