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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике сомневается в способностях Коло-Муани и Рамуша слухи

11 Января 2024 • 20:33 Комментировать
Ланс
...
ПСЖ
14.01 22:45

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике имеет сомнения относительно текущего уровня нападающих Рандаля Коло-Муани и Гонсалу Рамуша.

25-летний француз и 22-летний португалец были приобретены парижанами летом прошлого года. Если верить информации L'Equipe, Луис Энрике не уверен в том, что Коло-Муани и Рамуш способны играть ключевую роль в атаке команды в важнейших матчах. При этом, как отмечает источник, испанский специалист не критикует футболистов публично, чтобы не подорвать их уверенность в себе.

В активе Рандаля Коло-Муани семь забитых мячей и две голевые передачи в 20 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Гонсалу Рамуш отметился четырьмя голами и одним ассистом в 19 встречах.

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ПСЖ Луис Энрике Гонсалу Рамуш Рандаль Коло-Муани ещё теги

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