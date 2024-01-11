Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике имеет сомнения относительно текущего уровня нападающих Рандаля Коло-Муани и Гонсалу Рамуша.

25-летний француз и 22-летний португалец были приобретены парижанами летом прошлого года. Если верить информации L'Equipe, Луис Энрике не уверен в том, что Коло-Муани и Рамуш способны играть ключевую роль в атаке команды в важнейших матчах. При этом, как отмечает источник, испанский специалист не критикует футболистов публично, чтобы не подорвать их уверенность в себе.

В активе Рандаля Коло-Муани семь забитых мячей и две голевые передачи в 20 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Гонсалу Рамуш отметился четырьмя голами и одним ассистом в 19 встречах.