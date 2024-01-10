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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» нашёл замену Мукиэле

10 Января 2024 • 01:44 Комментировать
Сивасспор
...
Галатасарай
1 6.70 X 4.60 2 1.45
11.01 17:00

Правый защитник «Галатасарая» Саша Бой заинтересовал «Пари Сен-Жермен».

Гранд Лиги 1 в скором времени может потерять Норди Мукиэле, которого пытается переманить в свои ряды «Бавария». По сведениям журналиста Сабера Десфарже, в «ПСЖ» уже присмотрели возможную замену на правый край обороны – клуб рассматривает кандидатуру Боя, выступающего за «Галатасарай». За 23-летним футболистом также следят представители Английской премьер-лиги.

Саша Бой оценивается порталом Transfermarkt в 22 млн евро. В текущем сезоне француз, начинавший карьеру в «Ренне», отыграл 29 матчей за «Галатасарай» во всех турнирах, записав себе в актив два забитых мяча.

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Галатасарай ПСЖ Норди Мукиэле Саша Бой трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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