Энрике — об отъезде Хакими: «Мы никогда не жалуемся на отсутствие игроков»

Испанский наставник «ПСЖ» Луис Энрике поделился комментарием об отъезде защитника команды Ашрафа Хакими в сборную Марокко.

Напомним, 13 января стартует Кубок африканских наций, который продлится до 11 февраля.

«Мы никогда не жалуемся на отсутствие игроков. Если я начну жаловаться на свою команду, представьте, что будут делать другие тренеры Лиги 1. Мы — команда, поэтому должны выходить из любых ситуаций», — сказал Энрике на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне 25-летний Хакими принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых четыре раза поразил ворота соперников и записал на свой счет четыре голевые передачи.