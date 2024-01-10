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Аль-Хелаифи объяснил продажу Верратти

10 Января 2024 • 02:55 Комментировать
Ланс
...
ПСЖ
14.01 22:45

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи рассказал, почему клуб решил расстаться с Марко Верратти в сентябре.

Итальянский полузащитник, выступавший за парижан с 2012 года, был продан в катарский «Аль-Араби». Стоимость трансфера оценивается в 45 млн евро.

«Для меня Марко был одним из лучших игроков «ПСЖ». Возможно, его подписание было одной из самых качественных инвестиций нашего клуба – мы купили его всего за 11 млн евро, если мне не изменяет память.

Марко играл у нас 11 лет, и в каждом сезоне он был одним из лучших. Но затем у нас появился новый тренер, новая философия. Приглашая Луиса Энрике, я пообещал ему, что буду его поддерживать, буду удовлетворять его запросы по игрокам. Вот почему всё так вышло. Верратти останется легендой «ПСЖ», – сказал в интервью Le Parisien аль-Хелаифи.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Марко Верратти Нассер Аль-Хелаифи Аль-Араби Доха ещё теги

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