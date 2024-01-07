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Луис Энрике хочет, чтобы «ПСЖ» подписал Гимараэса в январе

07 Января 2024 • 00:54 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
13.01 20:30

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике настаивает на подписании полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимараэса.

Бразильский футболист стал одной из приоритетных целей парижского гранда на рынке. По данным Sports Zone, рулевой Луис Энрике активно продвигает идею подписания 26-летнего опорника в январе, при этом Луиш Кампуш считает ценник игрока завышенным. Напомним, что отступные в контракте Гимараэса составляют около 115 млн евро, и «Ньюкасл» не намерен идти на уступки в переговорах.

В октябре 2023 года Бруно Гимараэс подписал с «сороками» новый договор, рассчитанный до 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл ПСЖ Луис Энрике Луиш Кампуш Бруно Гимараэс трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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