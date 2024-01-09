«ПСЖ» получил ответ от «Ньюкасла» по поводу трансфера Гимараэса

«ПСЖ» ранее определил полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимараэса своей приоритетной целью на зимнее трансферное окно. Впрочем, как сообщает журналист Марсело Бешлер, бразилец не окажется в Париже в январе.

Источник дал понять, что «ПСЖ» не может себе позволить трансфер Гимрааэша в этом месяце. «Ньюкасл» отпустить бразильца только за отступные в размере 116 миллионов евро, которые парижане не в силах заплатить в январе из-за финансового фэйр-плей.

Напомним, 26-летний Гимараэс ранее выступал во Франции в составе «Лиона», откуда и перебрался в «Ньюкасл» зимой 2022 года. В этом сезоне бразилец отметился одним голом и двумя ассистами в АПЛ.