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«ПСЖ» получил ответ от «Ньюкасла» по поводу трансфера Гимараэса

09 Января 2024 • 15:01 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
13.01 20:30

«ПСЖ» ранее определил полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимараэса своей приоритетной целью на зимнее трансферное окно. Впрочем, как сообщает журналист Марсело Бешлер, бразилец не окажется в Париже в январе.

Источник дал понять, что «ПСЖ» не может себе позволить трансфер Гимрааэша в этом месяце. «Ньюкасл» отпустить бразильца только за отступные в размере 116 миллионов евро, которые парижане не в силах заплатить в январе из-за финансового фэйр-плей.

Напомним, 26-летний Гимараэс ранее выступал во Франции в составе «Лиона», откуда и перебрался в «Ньюкасл» зимой 2022 года. В этом сезоне бразилец отметился одним голом и двумя ассистами в АПЛ.

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Ньюкасл ПСЖ Бруно Гимараэс трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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