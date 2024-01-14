Защитник «Лилля» интересен трём грандам

Центральный защитник «Лилля» Лени Йоро находится на радаре сразу у трёх грандов. По информации от Telefoot, 18-летний футболист интересен мадридскому «Реалу», «Ливерпулю» и «ПСЖ».

У молодого таланта летом 2025 года истекает контракт с «Лиллем», который футболист пока не хочет продлевать. Если французский клуб хочет выручить за Лени максимальную сумму компенсации, игрока нужно продавать уже в это трансферное окно. Европейские гранды активно следят за ситуацией.

Йоро в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции отметился двумя голами. Лени является стабильным игроком стартового состава в своей команде