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Чемпионат Италии. Серия А

Турецкий клуб продолжает интересоваться полузащитником «ПСЖ»

08 Января 2024 • 14:01 Комментировать
Ризеспор
...
Бешикташ
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09.01 20:00

Полузащитник французского «ПСЖ» Ренату Саншеш в скором времени может досрочно завершить свою аренду в «Роме». По информации от инсайдера Танзи Олича, португальский хавбек недоволен количеством игрового времени в Риме, поэтому хочет найти себе новый клуб.

Источник сообщает, что в ближайшее время 26-летний Саншеш может отправиться в аренду в Турцию, где в его услугах всё ещё заинтересован «Бешикташ». Сделка ещё далека от завершения, но вариант с переездом в Турцию пока считается наиболее вероятным для португальского хавбека.

Напомним, Саншеш перешёл в «ПСЖ» из «Лилля» летом 2022 года. В этом розыгрыше Серии А Ренату провёл всего пять матчей, где забил один гол.

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