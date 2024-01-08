Турецкий клуб продолжает интересоваться полузащитником «ПСЖ»

Полузащитник французского «ПСЖ» Ренату Саншеш в скором времени может досрочно завершить свою аренду в «Роме». По информации от инсайдера Танзи Олича, португальский хавбек недоволен количеством игрового времени в Риме, поэтому хочет найти себе новый клуб.

Источник сообщает, что в ближайшее время 26-летний Саншеш может отправиться в аренду в Турцию, где в его услугах всё ещё заинтересован «Бешикташ». Сделка ещё далека от завершения, но вариант с переездом в Турцию пока считается наиболее вероятным для португальского хавбека.

Напомним, Саншеш перешёл в «ПСЖ» из «Лилля» летом 2022 года. В этом розыгрыше Серии А Ренату провёл всего пять матчей, где забил один гол.