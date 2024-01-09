«Бешикташ» оформил разгром в первом матче под руководством Сантуша

На прошлой неделе стамбульский «Бешикташ» официально возглавил бывший рулевой сборной Португалии Фернарду Сантуш. А уже сегодня, 9 января «орлы» победили при новом специалисте, да ещё и эффектно и разгромно.

Так, стамбульцы удачно съездили на выезд в Ризе, где не заметили местный «Ризеспор» - 4:0. В составе гостей голом отличились Милот Рашица и Дженк Тосун, а дубль оформил Семих Кылычсой.

После победы «Бешикташ» временно поднялся на четвёртое место в чемпионате Турции, у команды 32 балла. Отставание от «Трабзонспора», что идёт на третьем месте – одно очко. А вот от первого места, которое делят «Фенербахче» и «Галатасарай» отставание существенное – целых 15 баллов. Но и чемпионат Турции заканчивается не завтра.