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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Бешикташ» оформил разгром в первом матче под руководством Сантуша

09 Января 2024 • 22:05 Комментировать
Ризеспор
0:4
Бешикташ
окончен

На прошлой неделе стамбульский «Бешикташ» официально возглавил бывший рулевой сборной Португалии Фернарду Сантуш. А уже сегодня, 9 января «орлы» победили при новом специалисте, да ещё и эффектно и разгромно.

Так, стамбульцы удачно съездили на выезд в Ризе, где не заметили местный «Ризеспор» - 4:0. В составе гостей голом отличились Милот Рашица и Дженк Тосун, а дубль оформил Семих Кылычсой.

После победы «Бешикташ» временно поднялся на четвёртое место в чемпионате Турции, у команды 32 балла. Отставание от «Трабзонспора», что идёт на третьем месте – одно очко. А вот от первого места, которое делят «Фенербахче» и «Галатасарай» отставание существенное – целых 15 баллов. Но и чемпионат Турции заканчивается не завтра.

Протокол игры  
Ризеспор0:4Бешикташ
  4'Рашица Милот (0:1)
  45'Киличсой Семих (0:2)
  46'Киличсой Семих (0:3)
  79'Тосун Дженк (0:4)
Аккан Гёкхан 46' (Четин Тарык ( 46') Шахин Мухаммет Таха 71' (Зауэр Густаво ( 71') Топчу Эмир ХанЯшар Сейфеттин Анил 52' (Минчев Мартин ( 52'  82') Нильсен КасперШелви ДжонджоОлавоин Ибрахим  60'Кесер Бенхур 71' (Коркмаз Эрай ( 71') Варешанович Дал 64' (Пинчи Оскар ( 64') Зекири АльтинГайч Адольфо
Запасные: Пала МитхатМочи ОтиллаМор Фэй МэймГёрген ЗаферПехливан Халиль
Гюнок МертБулут ОнурСануч ТайибЗайнутдинов БактиёрМераш Умут 86' (Хекимоглу Эрхан ( 86'  90') Тыкназ Демир 73' (Бингол Тайфур ( 73') Рашица Милот 73' (Геззаль Рашид ( 73') Хаджиахметович АмирФернандеш ЖедсонКиличсой Семих  66' 86' (Эмрекан Терзи ( 86') Тосун Дженк 80' (Мулека Джексон ( 80')
Запасные: Делибаш ЭмирханДестаноглу ЭрсинРебич АнтеКилич ЯкупКемек Айтуг Батур
09 января. Стадион "Кайкур Диди Стадиуму".

 

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