«Бешикташ» оформил разгром в первом матче под руководством Сантуша

На прошлой неделе стамбульский «Бешикташ» официально возглавил бывший рулевой сборной Португалии Фернарду Сантуш. А уже сегодня, 9 января «орлы» победили при новом специалисте, да ещё и эффектно и разгромно.
Так, стамбульцы удачно съездили на выезд в Ризе, где не заметили местный «Ризеспор» - 4:0. В составе гостей голом отличились Милот Рашица и Дженк Тосун, а дубль оформил Семих Кылычсой.
После победы «Бешикташ» временно поднялся на четвёртое место в чемпионате Турции, у команды 32 балла. Отставание от «Трабзонспора», что идёт на третьем месте – одно очко. А вот от первого места, которое делят «Фенербахче» и «Галатасарай» отставание существенное – целых 15 баллов. Но и чемпионат Турции заканчивается не завтра.
Протокол игры
|4'Рашица Милот (0:1)
|45'Киличсой Семих (0:2)
|46'Киличсой Семих (0:3)
|79'Тосун Дженк (0:4)
Аккан Гёкхан46' (Четин Тарык (46') •Шахин Мухаммет Таха71' (Зауэр Густаво (71') •Топчу Эмир Хан•Яшар Сейфеттин Анил52' (Минчев Мартин (52') • 82'Нильсен Каспер•Шелви Джонджо•Олавоин Ибрахим• 60'Кесер Бенхур71' (Коркмаз Эрай (71') •Варешанович Дал64' (Пинчи Оскар (64') •Зекири Альтин•Гайч Адольфо
Гюнок Мерт•Булут Онур•Сануч Тайиб•Зайнутдинов Бактиёр•Мераш Умут86' (Хекимоглу Эрхан (86') • 90'Тыкназ Демир73' (Бингол Тайфур (73') •Рашица Милот73' (Геззаль Рашид (73') •Хаджиахметович Амир•Фернандеш Жедсон•Киличсой Семих 66'86' (Эмрекан Терзи (86') •Тосун Дженк80' (Мулека Джексон (80')
09 января. Стадион "Кайкур Диди Стадиуму".
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