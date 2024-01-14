Мбаппе не исключает продление контракта с «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ещё может продлить контракт с клубом.

Действующий договор 25-летнего игрока истекает по окончании текущего сезона. В прессе неоднократно сообщалось о намерении Мбаппе перейти в мадридский «Реал» предстоящим летом на правах свободного агента, однако ясности в ситуации по-прежнему нет. По информации L'Equipe, Мбаппе не исключает, что продлит соглашение с парижским клубом. В начале января звёздный форвард провёл почти час за обсуждением своего будущего с президентом «ПСЖ» Нассером аль-Хелаифи.

В активе Килиана Мбаппе 25 забитых мячей в 24 поединках нынешнего сезона за команду Луиса Энрике.