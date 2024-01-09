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«Бавария» может упустить ещё одного защитника

09 Января 2024 • 15:33 Комментировать
Ланс
...
ПСЖ
14.01 22:45

«Бавария» хочет усилить свой состав центральным защитником «Ланса» Кевином Дансо.

Как утверждается в СМИ, мюнхенский клуб намерен приобрести 25-летнего австрийского футболиста. Однако, по данным Bayern News, в последние дни «ПСЖ» включился в гонку за Дансо. Сообщается, что французский гранд может арендовать игрока с правом выкупа.

Стоит напомнить, что ранее «Бавария» долго вела защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина, но в ближайшее время он должен перебраться в лондонский «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Дансо провел 22 матча во всех турнирах и получил пять желтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает стоимость австрийца в 22 миллиона евро.

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Бавария Ланс ПСЖ Кевин Дансо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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ЛАНС ПСЖ
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