«Бавария» может упустить ещё одного защитника

«Бавария» хочет усилить свой состав центральным защитником «Ланса» Кевином Дансо.

Как утверждается в СМИ, мюнхенский клуб намерен приобрести 25-летнего австрийского футболиста. Однако, по данным Bayern News, в последние дни «ПСЖ» включился в гонку за Дансо. Сообщается, что французский гранд может арендовать игрока с правом выкупа.

Стоит напомнить, что ранее «Бавария» долго вела защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина, но в ближайшее время он должен перебраться в лондонский «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Дансо провел 22 матча во всех турнирах и получил пять желтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает стоимость австрийца в 22 миллиона евро.