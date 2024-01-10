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Аль-Хелаифи: «Я никогда не видел Мбаппе таким счастливым»

10 Января 2024 • 02:07 Комментировать
Ланс
...
ПСЖ
14.01 22:45

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи выразил уверенность относительно дальнейшего сотрудничества с Килианом Мбаппе.

По многочисленным слухам, звёздный форвард планирует перебраться в мадридский «Реал» после завершения сезона, когда истечёт срок его действующего контракта с «ПСЖ». Президент парижского гранда уже признавался, что намерен удержать Мбаппе.

«Я вижу, что сейчас Килиан очень счастлив. Более того, я никогда не видел его таким счастливым. 

У меня нет сомнений. Мбаппе – француз, он живёт и играет в Париже, является капитаном сборной Франции и вице-капитаном «ПСЖ», у него есть всё», – рассказал в интервью Le Parisien аль-Хелаифи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе ещё теги

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