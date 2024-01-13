Энрике: Мы поможем Беральдо быстрее адаптироваться

Рулевой «ПСЖ» Луис Энрике поделился комментарием об адаптации бразильского защитника Лукаса Беральдо, который совсем недавно присоединился к команде.

«Очевидно, что ему предстоит адаптироваться, ведь в Бразилии лето, а у нас зима. Но у него все хорошо, он очень взрослый для своих лет. В этом клубе у нас семья, поэтому мы все постараемся обеспечить ему быструю адаптацию», — сказал Энрике журналистам.

В составе «ПСЖ» 20-летний Беральдо принял участие в двух матчах и не отметился голевыми действиями.

Контракт защитника с французским грандом рассчитан до 2028 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость бразильца составляет 15 миллионов евро.